Consegnati i lavori di riqualificazione dell’area abbandonata e degradata in cui saranno allestiti spazi dedicati allo sport, alla socialità e all'inclusività, con l’obiettivo di fornire alla cittadinanza nuove opportunità di svago, relax e aggregazione

Si avvicina alla rinascita lo storico rione Ceci zona sud di Reggio Calabria. Quelle poche casette in mattone con il tetto basso sono ciò che resta oggi dei cosiddetti quartieri minimi costruiti nel ventennio fascista per dare alloggio a persone indigenti. Quelle casette sono anche ciò che è sopravvissuto all’abbattimento eseguito alla fine degli anni Novanta anche in questa zona, nell’ambito di una più ampia attività di riordino dei quartieri.

L'aggiudicazione definitiva ed efficace dell’intervento denominato “Riqualificazione urbana Rione Ceci con creazione aree verdi” nei mesi scorsi e oggi finalmente la consegna dei lavori.

Con il sindaco Giuseppe Falcomatà, presenti numerosi rappresentanti dell'amministrazione comunale: il consigliere comunale delegato ai Parchi e Giardini, Massimiliano Merenda, e ancora il vicesindaco Paolo Brunetti, l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, i consiglieri delegati Franco Barreca, Pino Cuzzocrea e Giovanni Latella, e il responsabile unico del procedimento Antonio Principato.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un polmone verde che trasformerà l'area degradata e abbandonata in un parco urbano, con spazi dedicati allo sport, alla socialità e all'inclusività, con l’obiettivo di fornire alla cittadinanza nuove opportunità di svago, relax e aggregazione.

Uno spazio multifunzionale in cui sono previsti anche una zona bar, un'area ludico-ricreativa, un labirinto artistico e uno di siepi, una pista da skate, panchine artistiche, aiuole circolari, campi da calcio e basket, una pista ciclabile e una tensostruttura polifunzionale. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo spazio pubblico a favore dell’impresa aggiudicataria, IdroTermo Service di Bruno Surace.

Continua a leggere su IlReggino.it.