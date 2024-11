Prime sorprese nel campionato che vede in gara 15 Bandiere blu. I voti degli utenti capovolgono l'elenco stilato secondo i dati oggettivi. Ecco la graduatoria e come continuare a votare

Un “concorso” per votare la località calabrese che possa fregiarsi del titolo di “Regina dell’estate 2021”. Il contest promosso da LaC e partito ieri sta già riscuotendo grandissimo interesse tra i nostri lettori. In gara, come spiegato nella presentazione, ci sono le quindici località turistiche che hanno meritato la “Bandiera blu”. La classifica finale, che sarà resa nota a settembre, sommerà i punti che scaturiscono da dati oggettivi (prezzi, servizi, sicurezza, pulizia), ai voti dei lettori che potranno influire in modo determinare nella composizione del podio.

E le sorprese non mancano, visto che i primi voti giunti sinora addirittura capovolgono la classifica dei dati oggettivi.

Roccella Jonica e Tortora che sono a primo e secondo posto in classifica per dati oggettivi, scivolano all'ottavo e al decimo in quella delle preferenze personali dei turisti.

Mentre Melissa, decima in classifica oggettiva, è prima in quella soggettiva; e Tropea, ottava in quella, è seconda in questa.

Ma siamo solo agli inizi e al primo giorno di voto. Fino a stasera può succedere di tutto. E ogni giorno si può rinnovare il proprio voto.

Sarà un'estate rovente: per fortuna, in questo caso, non per incendi e temperature eccessive, ma per agonismo turistico. Il 5 settembre si incorona la Regina delle vacanze 2021. Volete far “salire” la vostra località preferita? Votate, votate, votate. Sul sito de LaC News24, è facilissimo.







La classifica

Questa la classifica, espressa in percentuali, con i voti dei turisti:

1 - Melissa - 23.21%

2 - Tropea - 17.86%

3 – Soverato - 14.88%

4 - San Nicola Arcella - 11.31%

5 – Siderno - 9.52%

6 - Sellia Marina - 4.76%

7 – Diamante - 3.57%

8 - Roccella Jonica e Villapiana - 2.98%

9 – Trebisacce, Praia a Mare e Cirò Marina - 1,79%

10 – Tortora, Roseto Capo Spulico e Santa Maria del Cedro - 1.19%