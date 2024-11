Si chiama Cono Cantelmi, è un esperto informatico ed ambientalista convinto. Ha strappato la candidatura a Presidente con 183 voti

CATANZARO - 41 anni, avvocato, esperto del web e…grillino. Cono Cantelmi detto Nuccio è il candidato a Governatore della Regione Calabria per il Movimento Cinque Stelle. Mentre gli altri partiti sfogliano le margherite, i pentastellati calano sul banco il proprio aspirante alla poltrona di Presidente. 183 voti. Tanto gli è bastato per sbaragliare la concorrenza e stravincere le "Regionarie" via internet di marca grillina. Catanzarese doc, come un pentastellato che si rispetti, è un mago dell’informatica: insegna diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie presso la Scuola di Specializzazione alle professioni forensi dell'Università di Catanzaro. Sempre via etere ha creato un centro per la ricerca e la diffusione della cultura "open source". Non è nuovo agli ambienti regionali. Cantelmi è infatti tra i redattori della proposta di legge regionale sul pluralismo informatico dal tema “Software libero” nonché autore di un saggio sul tema. Ambientalista convinto si è battuto per difendere il bosco secolare di Serra San Bruno, il borgo antico di Cletodalla ed il parco archeologico di Kaulon a Monasterace. (ab)