L’assessore regionale alle politiche sociale Federica Roccisano ha illustrato, oggi, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede della Cittadella, il bando pubblico per la promozione di servizi innovativi-sperimentali nel campo della disabilità per le aree portuali e balneari. I beneficiari sono le organizzazioni no profit e i Comuni.

All’incontro con i giornalisti è intervenuto anche il dirigente generale del dipartimento Lavoro Fortunato Varone il quale ha spiegato che “si tratta di un bando sperimentale, annuale, e anche se le risorse non sono tantissime si potrà rifinanziare di anno in anno dopo aver verificato la portata dei progetti presentati. Comunque – ha evidenziato – ci sono pure risorse Por alle quali attingere, come, ad esempio, i 14 milioni di euro destinati ad attività per l’inserimento nel mondo lavorativo delle persone con disabilità”. Il funzionario regionale per le politiche sociali Cesare Nisticò ha detto che “la dotazione finanziaria ammonta a 89.200 mila euro ed è quella del fondo per la non autosufficienza per l’anno 2014; il contributo massimo è di 30 mila euro a progetto”.

L’assessore Roccisano ha parlato di bando neonato: “Nasce ora per la prima volta dopo un anno di incontri duranti i quali associazioni e amministrazioni comunali ci hanno sottoposto dei progetti per i diversamente abili. Perciò abbiamo pensato di raccogliere tutte le idee e le proposte più rilevanti e di costruire un avviso ad evidenza pubblica con la finalità di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, soprattutto attraverso interventi a supporto del divertimento, dell’attività ludica e dell’inclusione sociale”.

l.c.