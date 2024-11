Due di loro devo scontare residui di pene carcerarie. Il terzo è accusato di aver violato l'obbligo di soggiorno

RENDE (CS) - In ottemperanza di ordini di carcerazione emessi dalla procura della Repubblica di Cosenza, i Carabinieri di Rende hanno arrestato tre uomini. Si tratta di Pietro Mazzei, 41 anni, pregiudicato, già sorvegliato speciale e agli arresti domiciliari, che deve scontare tre mesi e venti giorni di reclusione per un tentato furto aggravato, commesso a Rende l'8 settembre del 2009. In manette anche Lucio Barone, 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, condannato 4 mesi e 10 giorni per una truffa, commessa a Dipignano il 23 luglio del 2010. I militari hanno arrestato anche Carlo Migliori, 27 anni, originario di Rogliano, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno a Cosenza, che nel pomeriggio ha forzato un posto di blocco a Rende. Migliori si è allontanato a bordo del suo ciclomotore, ma è stato individuato e arrestato per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.