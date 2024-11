Nonostante la ridefinizione della Giunta, l’attività amministrativa non rallenta il suo operato e porta a compimento i programmi avviati: “Casa dei fiori” e "Il taxi sociale"

In attesa della ridefinizione della giunta comunale di Rende, l’attività amministrativa non rallenta il suo operato e porta a compimento i programmi avviati. Nel campo del sociale sono stati presentati ai cittadini “Il taxi sociale” e la nuova ala notturna della casa di riposo “ Casa dei fiori”, due risultati raggiunti nonostante l’insufficiente disponibilità delle casse comunali e l’importante collaborazione tra pubblico e il privato.

Il taxi sociale istituito in Calabria per la prima volta dalla città di Rende ovvero un Fiat Ducato 9 posti consegnato in comodato d’uso gratuito è stato possibile reso possibile grazie alla generosità e alla sinergia degli operatori economici presenti sul territorio.

Nella stessa giornata, il taglio del nastro dell’ala notturna di “Casa dei fiori” da parte del sindaco di Rende. Grande folla per l’inaugurazione della casa per anziani data in gestione alla Cooperativa Solidale, erano presenti all’inaugurazione, oltre l’assessore Ida Bozzo, la signora Vitale della Cooperativa Solidale, e testimonial d’eccezione il campione di pallanuoto Amaurys Perez.

La struttura utilizzata solo in parte e come centro diurno, è stata sottoposta lavori di riqualificazione per eliminare le barriere architettoniche esistenti, creando nuovi servizi per i disabili. “La Casa dei Fiori”, situata nel cuore di Rende, garantirà a tutti gli utenti che verranno ospitati una condizione di vita ottimale, fornendo servizi ulteriormente integrati a quelli già attivi affidati per la gestione alla cooperativa sociale “La Solidale”.

Fiorenza Gonzales