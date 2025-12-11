Oltre alla donazione, il sodalizio si farà carico anche di formare il personale del Comune all’utilizzo corretto dei defibrillatori, garantendo così una risposta immediata e competente nelle situazioni di primo soccorso

Si è svolta stamani al Municipio di Rende, la cerimonia ufficiale di consegna di 3 defibrillatori e 3 estintori da parte del Rotary Club Rende alla Polizia Municipale. Un gesto concreto di responsabilità civica e di attenzione alla sicurezza della comunità, che permetterà agli agenti di intervenire con maggiore tempestività ed efficacia su tutto il territorio comunale in caso di emergenze.

Oltre alla donazione, il Rotary Club Rende si farà carico anche di formare il personale del Comune all’utilizzo corretto dei defibrillatori, garantendo così una risposta immediata e competente nelle situazioni di primo soccorso. Alla cerimonia hanno partecipato le istituzioni cittadine, tra cui il sindaco Sandro Principe, insieme ai rappresentanti del Rotary e agli operatori della Polizia Municipale.

«Questa iniziativa rappresenta un ulteriore impegno del Rotary a favore della nostra comunità» – ha dichiarato il presidente del Rotary Club Rende, Sergio Mazzuca. «Mettere a disposizione strumenti salvavita e formare il personale significa investire nella sicurezza di tutti i cittadini. È un gesto semplice, ma concreto, che incarna i valori rotariani del servizio e dell’attenzione al territorio». Il Rotary Club Rende conferma così la propria missione di supporto attivo alla città, promuovendo iniziative che migliorano la qualità della vita e rafforzano il sistema di protezione civile locale.