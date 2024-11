Con un’ordinanza il sindaco Manna posticipa la prima campanella al 27 settembre per le quinte e delle Medie del “Rende Quattromiglia”. Altri inizieranno il 22 ma non nella loro scuola

In base a un’ordinanza del sindaco Marcello Manna, la campanella suonerà più tardi per quattro classi dell’istituto comprensivo di “Rende Quattromiglia”. Gli alunni della quinta elementare, sezioni A, B e C, torneranno nel luogo che maggiormente gli compete soltanto lunedì 27 anziché il prossimo. Le cause vanno ricercate, oltre che nell’emergenza legata al Covid-19 e della conseguente ridistribuzione degli spazi interni, anche nei lavori di adeguamento che interessano i diversi plessi.

Nel dettaglio, gli interventi in essere non sono ancora terminati nella scuola primaria e quella secondaria di primo grado di via Meucci, la scuola primaria di Arcavacata e la scuola secondaria di primo grado di via Norvegia. Nel dispositivo comunale si fa cenno, inoltre, all’individuazione in accordo con il dirigente scolastico, di spazi aggiuntivi da destinare agli studenti penalizzati dal provvedimento.

Rende lavori a scuola: serve una settimana di tempo in più

La consegna dei lavori è fissata per mercoledì 22, ma altri due giorni serviranno per la pulizia e la sanificazione degli ambienti. Motivo questo che ha spinto il Consiglio d’istituto a procrastinare la prima ora di lezione in presenza. Già, perché è stata evidenziata anche l’impossibilità di avviare la didattica a distanza e/o i turni pomeridiani a causa di mancanza del personale Ata. Inoltre è stato chiesto all’Ente competente di differire l’avvio delle attività.

Rende, lavori a scuola: ora spostamenti e slittamenti

Ad ogni modo non sono soltanto le tre quinte elementari interessate dall’ordinanza sindacale. La stessa, infatti, sancisce anche lo spostamento, per l'anno scolastico 2021-2022, delle restanti classi della scuola primaria di via Meucci in un immobile di via Verdi 82 (classi prime), nei locali individuati dal dirigente dell'istituto comprensivo di Rende-Quattromiglia all'interno degli edifici sede della scuola primaria di Villaggio Europa (classi quarte) e secondaria di primo grado di via Buenos Aires (classi seconde e terze).

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado di via Meucci vivranno il primo giorno di scuola il 27 settembre così da completare i lavori di adattamento ad aule degli spazi concessi. Infine, tutte le classi scuola secondaria di primo grado di via Norvegia saranno dislocate da lunedì al piano seminterrato della chiesa di piazza Divina della Misericordia a Santo Stefano.