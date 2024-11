Amministrazione e aziende sottoscrivono accordo per l'apertura di un punto informativo sui tributi locali

RENDE (CS) - Intesa raggiunta tra Comune e imprese dell’area industriale di Rende sui tributi locali. Amministrazione e aziende collaboreranno alla creazione di uno sportello informativo. La struttura, che sarà gestita dall’ufficio tributi, sarà istituita a settembre. Fornirà assistenza sulle modalità di evasione delle pratiche relative al calcolo e al pagamento di Tari (tassa sui rifiuti) e Iuc (Imposta unica comunale). L’amministrazione cittadina ha dato ampia disponibilità ad esaminare tutte le situazioni debitorie per concordare, laddove possibile, piani di rientro, con facilitazioni e dilazioni dei pagamenti. “Gli imprenditori del parco industriale di Rende - ha commentato il presidente, Ferdinando Morelli - hanno accolto con soddisfazione e hanno preso atto favorevolmente delle nuove tariffe che verranno applicate per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in quanto renderà meno oneroso il carico fiscale complessivo e determinerà una maggiore competitiva sui mercati”. (rc)