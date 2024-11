Attualità

REPORTAGE | A Fiumefreddo Bruzio l’incontro “Calabria con Vista”

“Calabria con Vista” è stata un’iniziativa tesa a promuovere l’ impresa in Agricoltura e Turismo. Viaggiart e Ismea tra i promotori della prima tappa itinerante che tenta di mettere in rete la bellezza e la creatività calabrese. «Dobbiamo insegnare ai calabresi a conoscere la Calabria», le parole di Franco Laratta, sub commissario Ismea