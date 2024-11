Due storie di “restanza” che – insieme a tante altre – alimentano la speranza sul futuro della Calabria. È dai giovani, e dalla ricerca della felicità, che passa lo sviluppo di una terra indebolita da decenni di partenze e mancati ritorni. A Dentro la Notizia, oggi, Lorenzo Pupo e Flavia Amato si sono raccontati dalle telecamere di LaC. E l’hanno fatto per un motivo semplicissimo: dimostrare che è possibile cambiare il corso della storia anche qui. E che non necessariamente per realizzarsi, e dunque essere felici, sia obbligatorio lasciare questa terra.

Nel corso del format condotto da Pier Paolo Cambareri, anche la partecipazione (con le riflessioni) di Franco Laratta che attraverso la testata madre LaC News24 va a caccia di storie di eccellenze e resistenza sociale, per renderle pubbliche e coinvolgere su questa spinta ideale virtuosa il maggior numero di giovani calabresi.

In collegamento da Guardavalle, dalla sede del laboratorio di Flavia Amato, l’inviata Rossella Galati che ha intervistato la stessa stilista e creatrice di moda insieme al marito Paride, che invece ha lasciato le Marche per trasferirsi nel centro del Catanzarese.

Lorenzo Pupo, imprenditore del settore agricolo e allevatore, si è connesso via Skype per dare vita a un dibattito e un confronto che rilanciato il tema dello sviluppo possibile del Meridione: dare sostegno alle nuove generazioni che, dopo le esperienze fatte in Italia ed Europa, hanno acquisito le competenze per mettere a frutto qui, creando occupazione e benessere sociale, quanto acquisito durante gli anni di studio e le prime esperienze professionali. Una sola nota dolente: la mancanza di supporto concreto da parte delle istituzioni sia sotto il profilo della sburocratizzazione sia dei finanziamenti per chi decide di tornare o restare in Calabria. Un messaggio alla politica distratta dalle elezioni e foriera di mille promesse indirizzati ai giovani che, stanchi delle parole, chiedono soltanto di essere messi nelle condizioni di poter dare sfogo alle loro idee (spesso) assai innovative.

Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia su LaC Play.