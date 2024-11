“Talenti digitali che restano per creare valore” è patrocinata dal Comune di Cosenza e vedrà la partecipazione del sottosegretario di Stato ai Trasporti e alle Infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro

Farà tappa a Cosenza, nella sua tappa intermedia, la Resto al Sud Academy (www.restoalsudacademy.it) di cui Talent Garden Cosenza è promotore in Calabria. Si tratta di due giornate per riflettere sulle opportunità che il digitale offre a chi desidera sperimentare con la propria creatività nuove forme di lavoro e sviluppare nuove professionalità, ma anche l’occasione per dialogare su cosa significhi essere un talento digitale e creare valore nel proprio territorio.

Il primo appuntamento è per il 31 marzo nello spazio di coworking di Tag Cosenza che ospiterà i 6 protagonisti della Resto al Sud Academy provenienti da tutte le regioni del Sud Italia e alle 17:30 un Talk dedicato al Brand Journalism con Roberto Zarriello, direttore di Resto al Sud oltre che curatore di un focus su giornalismo e comunicazione digitale per Tiscali News, scrive di web e tecnologie collaborando con l’Espresso e con La Repubblica . Il Talk è aperto a tutti i giornalisti, blogger e a chi oggi lavora con i social media per confrontarsi su tecniche e strumenti che fanno dello storytelling un valore aggiunto nelle strategie digitali di marketing e comunicazione. Per prenotarsi all’evento del 31 marzo: https://cosenza.talentgarden.org/events/storytelling-e-brand-journalism-talk-con-roberto-zarriello/

Sabato 1 aprile, dalle 9:30 alle 13:00, nella splendida cornice della Sala Quintieri del Teatro Rendano a Cosenza, un evento per raccontare dalla voce dei suoi protagonisti le storie professionali di chi con il digitale ha creato il proprio lavoro oppure ha trasformato una passione in una grande opportunità anche per raccontare la Calabria nelle sue risorse e potenzialità.

“Talenti digitali che restano per creare valore” è patrocinata dal Comune di Cosenza e vedrà la partecipazione del sottosegretario di Stato ai Trasporti e alle Infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro, a testimonianza dell’attenzione che le Istituzioni intendono avere verso i piccoli e grandi cambiamenti che il Sud mette in movimento. Ospite speciale anche la Ninja Academy, espressione della conosciutissima agenzia di web marketing Ninja Marketing.

Un’occasione, quindi, per parlare di Sud in chiave digitale e formativa dando ai giovani dei Licei e degli Istituti che stanno aderendo all’iniziativa, l’opportunità di aprire i propri orizzonti lavorativi con creatività e attenzione alle nuove tecnologie.