Il cedimento delle tubazioni vetuste metteva in pericolo l’approvvigionamento in tutto il paese. Sarà a Sorical a gestire il fondo. Si lavora adesso alla progettazione che prevede un nuovo tracciato per la conduttura

Rifacimento totale della rete idrica compresa tra i serbatoi comunali e la parte bassa del paese, grazie ad un finanziamento pari a circa 788.500 euro. Si tratta di un vero e proprio punto di svolta per la rete idrica di Botricello, possibile grazie al grande lavoro sinergico messo in piedi da Comune, Regione, Arrical e Sorical. A rendere nota la notizia è il sindaco della cittadina ionica, Saverio Simone Puccio.

Il finanziamento sarà gestito interamente da Sorical, tenuto conto del passaggio a breve delle reti idriche alla nuova Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria. La stessa Sorical sta curando la progettazione e seguirà la realizzazione dell’opera che prevede anche un nuovo tracciato per la conduttura.

Tutto è iniziato alcuni mesi fa, quando la condotta principale che parte dai serbatoi e si ramifica nel paese ha ceduto sia a causa della vetustà delle tubazioni sia perché realizzata in un’area con forti problematiche idrogeologiche.

Il sindaco Puccio illustrò la problematica al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e ai vertici di Sorical, ottenendo piena e totale collaborazione fino all’individuazione del finanziamento diretto che è stato decretato pochi giorni fa dal commissario di Arrical Luciano Vigna.

«Ho trovato una sensibilità e una attenzione encomiabili – ha affermato il sindaco Puccio – e devo ringraziare a nome di tutta la popolazione il presidente Occhiuto, il commissario Vigna e i vertici di Sorical per il grande lavoro portato avanti in questi mesi, fino all’individuazione dei fondi necessari. Rilevante anche il lavoro dell’Ing. Antonio Voci, botricellese in servizio alla Sorical, che sta seguendo direttamente tutte le procedure tecniche».

I danni alla conduttura, è stato evidenziato, avevano messo in seria difficoltà l’approvvigionamento di gran parte del paese. Per questo, si rendeva necessario un intervento diretto e urgente che potesse scongiurare la totale interruzione della fornitura. «Quando ho posto il problema al presidente Occhiuto – ha affermato Puccio – mostrando foto e relazioni tecniche, ho trovato la comprensione di un amministratore in prima linea che conosce bene le problematiche del territorio. Condizione riscontrata poi nel confronto con il commissario Vigna, con cui c’è piena collaborazione nella gestione di Arrical di cui il sindaco Puccio è componente, e con i vertici di Sorical».

Dopo il completamento delle procedure di progettazione la Sorical avvierà tutte le pratiche burocratiche ed effettuerà i lavori che consisteranno nel totale rifacimento della condotta che da Botricello Superiore arriva in viale Europa, con le successive diramazioni e la predisposizione di tutte le attrezzature necessarie per la gestione della rete. Anche quest’ultima è una importante novità, tenuto conto che la gran parte dell’attuale rete di Botricello non ha pozzetti di manovra e di gestione.