La guardia costiera ha proceduto al sequestro preventivo a carico d’ignoti della zona nella quale si trovava il deposito incontrollato di rifiuti.

RIACE (RC) - Una discarica incontrollata di circa 1000 mq nell’area demaniale del Comune di Riace è stata scoperta dagli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica e dalla Delegazione di Spiaggia di Monasterace nel corso di un’azione di monitoraggio demaniale della Locride. La Guardia Costiera ha proceduto al sequestro preventivo d'urgenza a carico di ignoti della zona, nella quale vi era deposito incontrollato di rifiuti di vario genere, ricadente proprio sulla spiaggia, destinata ad essere occupata da bagnanti in ragione dell'approssimarsi della stagione balneare e dunque con gravi rischi per la tutela dell'incolumità e della salute pubblica.

Il sequestro, convalidato dal giudice per le indagini preliminari, Caterina Capito', si è reso per non aggravare o protrarre le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati.

La zona è stata nel frattempo recintata dal Comune per evitare che i bagnanti potessero accedervi mettendo a rischio la propria incolumità. L’ente si è impegnato ad avviare le procedure per le attività di bonifica che assicurino il completo recupero dell'area.