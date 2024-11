Si tratta di Saverio Valente, 43 anni, originario di Mileto. Ora è accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti

AOSTA - Sorpreso con 5,5 kg di cocaina nascosta nell’auto, un imprenditore incensurato di Pieve Emanuele (Milano), Saverio Valente, di 43 anni, è stato arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'uomo è originario di Mileto (Vibo Valentia).



Fermato a Courmayer. Proveniva dalla Francia e aveva da poco attraversato il traforo del Monte Bianco quando, verso la mezzanotte, i carabinieri, notando il suo procedere incerto, lo hanno fermato a Courmayeur. L'auto, di proprietà di un italiano residente in Francia, è stata controllata con i cani. La cocaina, divisa in dieci panetti, era sistemata in un’intercapedine sotto al sedile del lato passeggero.

Dietro le sbarre. L’auto, una Citroen Xsara Picasso con tarda francese, è stata sequestrata insieme al cellulare di Valente e al navigatore satellitare, che potrebbe essere utile agli inquirenti per scoprire l’itinerario del corriere. L'uomo è stato trasferito in carcere a Brissogne, a disposizione dell’autorità giudiziaria.