La denuncia dell’Hipponion Diab: «Non si è tenuta in considerazione la scheda di valutazione del diabetologo, limitando il diritto al rinnovo immediato e facendo spendere il triplo delle tasse governative dell’Asp e dei bolli previsti per il normale espletamento della pratica»

Con le modifiche al Codice della Strada, sono state introdotte importanti innovazioni per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida per le persone con diabete. I soggetti con diabete in terapia insulinica, in condizioni di adeguato compenso della malattia possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente A , B e BE come tutti gli altri cittadini. Unica differenza consiste nella necessità di produrre una scheda di valutazione diabetologica.

Solo qualora venga rilevata, nella scheda di valutazione rilasciata dal diabetologo, la presenza di complicanze, a seconda del grado e della tipologia delle stesse, il Medico legale, a cui compete il rilascio o il rinnovo della patente, può ridurre la validità della patente ed inviare il paziente alla Commissione Medica locale.

In base alle segnalazioni ricevute dall’ Associazione Hipponion Diab, come esplicitato in nota, «a differenza delle altre province calabresi, l’ Unità di Medicina legale della Provincia di Vibo Valentia, in presenza di diabete Tipo 1, anche in assenza di complicanze e con una bassa valutazione di rischio alla guida, ha inviato il paziente alla Commissione Medica locale».

Tutto ciò è avvenuto quindi «senza che il Medico legale tenesse in considerazione la scheda di valutazione del Diabetologo, limitando così il diritto al rilascio o al rinnovo immediato e facendo spendere al paziente più del triplo delle tasse governative dell’Asp e dei bolli previsti per il normale espletamento della pratica. Pertanto un soggetto con diabete in terapia insulinica, residente nella provincia di Vibo Valentia è stato inviato alla Commissione medica locale per il rinnovo della patente, pur in presenza di una scheda diabetologica che attestava l’assenza di complicanze ed una valutazione di basso rischio alla guida, per cui lo stesso è stato costretto a rivolgersi all’Unità Operativa di Medicina legale di Reggio Calabria, la quale ha immediatamente valutato correttamente la scheda diabetologica ed ha provveduto subito al rinnovo della patente».

Pertanto, dal momento che continuano ad arrivare segnalazioni di tale inosservanza della normativa vigente, l’ Associazione Hipponion Diab ha inteso informare le autorità preposte affinché intervengano e rendano conformi alle recenti modifiche del Codice della strada, «le procedure per il rilascio o il rinnovo della patente di guida di tipo A, B e BE alle persone con diabete di tipo 1, in terapia insulinica, sulla scorta del certificato (scheda) di valutazione diabetologico. Si potrà così addivenire ad una omogeneità di procedura, per il rilascio o il rinnovo della patente di guida alle persone con diabete Tipo 1, fra le diverse province della Calabria, senza alcuna discriminazione».