Confronto alla Cittadella regionale di Catanzaro tra la Regione Calabria e i prefetti calabresi sulle attività di manutenzione del territorio e sulla prevenzione del rischio, in vista dell’arrivo della stagione autunnale e invernale. L’incontro è stato organizzato d’intesa e in coordinamento tra il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e il prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo, coordinatore dei prefetti della Calabria.

Al tavolo hanno partecipato, insieme a Occhiuto, l’assessore all’Ambiente Antonio Montuoro, l’assessore all’Agricoltura e Forestazione Gianluca Gallo, il direttore generale del Dipartimento Ambiente Salvatore Siviglia, il direttore della Protezione civile regionale Domenico Costarella e altri dirigenti regionali. Ai prefetti della Calabria e ai loro vicari è stato illustrato il quadro degli interventi già realizzati e di quelli programmati sul territorio.

Nel corso della riunione sono stati presentati il masterplan degli interventi di manutenzione ordinaria, le attività previste sui corsi d’acqua e gli interventi di mitigazione del rischio. Il confronto ha riguardato anche una ricognizione delle opere già effettuate e di quelle in programma, con l’obiettivo di individuare, insieme alle Prefetture, ulteriori azioni preventive.

Al termine dell’incontro è stato deciso di proseguire il confronto attraverso ulteriori riunioni promosse dalle Prefetture, d’intesa con l’assessore Montuoro. I prossimi tavoli saranno finalizzati anche al coinvolgimento dei sindaci dei Comuni calabresi, per definire le azioni necessarie a realizzare gli interventi di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.