”La tecnica più efficace è insegnare il rispetto”. È il titolo del nuovo incontro che l’Istituto d’istruzione superiore Mazzone di Roccella ha organizzato per veicolare messaggi educativi in ordine ai rapporti interpersonali, di genere e in genere.

Tra i partner dell’iniziativa, cominciata oggi ma che svilupperà diversi eventi domani, c’è l’associazione “Insieme si può”, il cui presidente Franco Minici ha accolto di buon grado l’interesse ministeriale a lavorare a stretto contatto con gli studenti: «Lavoriamo nelle scuole e con i loro dirigenti dal 2001, perché riteniamo che sia l’ambito più importante dopo la famiglia».

Partecipano attivamente al convegno i club Lions e la Polizia di Stato, l’Ordine degli avvocati, la Camera Civile e la Camera Penale di Locri con il sostegno del Comune di Roccella, della segreteria regionale Calabria, del Parco dei Principi e della Scuola Cinematografica della Calabria. Il 25 novembre, giornata istituzionalmente dedicata all’eliminazione della violenza sulle donne, l’ITT e il Liceo continueranno a programmare la veicolazione di messaggi educativi.

Gli alunni dell’ITT lavoreranno in classe prima di popolare il cortile con un’espressione corale mentre il Liceo si esprimerà sportivamente promuovendo un evento agonistico di volley.