I detenuti stavano allargando le sbarre di una finestra per calarsi con le lenzuola. Il piano sventato in extremis dagli agenti della Polizia Penitenziaria

ROSSANO (Cs) – Un’evasione di massa è stata sventata nel carcere di Rossano dalla Polizia Penitenziaria. Il piano era stato preparato da diversi detenuti che stavano allargando le sbarre della finestra per calarsi con le lenzuola. A rendere noto quanto stava per accadere è stato Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Damiano Bellucci, segretario nazionale. “Ai colleghi della polizia penitenziaria va il nostro plauso - affermano - per aver agito con prontezza ed alta professionalità".