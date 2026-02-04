Sarà Vibo Valentia a ospitare, venerdì 7 febbraio 2026, il SISD – Seminario di Istruzione della Squadra Distrettuale del Rotary Distretto 2102, uno degli appuntamenti più significativi dell’anno rotariano. L’evento si terrà presso l’Hotel 501, punto di riferimento per i grandi incontri istituzionali del territorio.



Il Seminario rappresenta un momento strategico di formazione e confronto, finalizzato a preparare la squadra che guiderà il Distretto nel prossimo anno rotariano, rafforzando competenze, metodo e spirito di servizio. A fare da filo conduttore saranno i valori di affidabilità, continuità e credibilità, pilastri dell’azione rotariana e della sua capacità di incidere concretamente nelle comunità.



I lavori si apriranno alle ore 10:30 con l’intervento del Governatore Dino De Marco, seguiti dai saluti istituzionali dei presidenti dei Rotary Club di Vibo Valentia e Hipponion Vibo Valentia, insieme ai rappresentanti distrettuali.



A precedere il momento centrale della giornata sarà l’intervento del Decano Past Governor Vito Rosano, figura di riferimento del Distretto, che offrirà una riflessione sul valore della continuità e della responsabilità nella guida rotariana, richiamando il senso di appartenenza e la forza dell’esperienza maturata negli anni.



Cuore del SISD sarà quindi l’intervento del Governatore Eletto Giacomo Francesco Saccomanno, che illustrerà le linee programmatiche e la visione strategica del prossimo anno rotariano, delineando ruolo e responsabilità della Squadra Distrettuale chiamata a tradurre i valori del Rotary in azioni concrete e misurabili.



Il programma prevede numerosi contributi formativi e testimonianze operative, con focus su strumenti come MyRotary, sulla progettazione distrettuale e mediterranea, sull’importanza di una comunicazione corretta e responsabile, nonché sul ruolo centrale della Rotary Foundation e delle Grandi Donazioni. Spazio anche al mondo giovanile, considerato leva fondamentale per il futuro del Rotary.



Nel pomeriggio è previsto un momento di interazione con la sala, seguito dalle conclusioni del Governatore Eletto e dalla chiusura dei lavori affidata al Governatore Dino De Marco. Alle ore 14:05 si svolgeranno le fotografie istituzionali della Squadra Distrettuale.



Il SISD si conferma così non solo come appuntamento formativo, ma come occasione di sintesi e rilancio dell’azione rotariana nel Mezzogiorno, nel solco del motto “Uniti per fare del bene” e con l’obiettivo dichiarato di creare un impatto duraturo sui territori.

