Il premio Oscar Russell Crowe è in Calabria. Martedì 20 giugno sarà al teatro Politeama di Catanzaro per un evento musicale dell'attore e musicista, premio Oscar 2001 per il celebre film "Il Gladiatore”. Crowe si esibirà con la sua band “Indoor Garden Party“, nel primo concerto del suo tour italiano.

L’ attore e cantante neozelandese è stato accolto dal fondatore e direttore del Magna Graecia Film Festival, Gianvito Casadonte che per l’ occasione gli ha consegnato una splendida realizzazione artistica del maestro orafo Peppe Spadafora. Si tratta della Colonna dorica di Capo Colonna, realizzata utilizzando tecniche d’arte antiche e contemporanee. La parte progettuale è creata a Cad e Stampa 3d. Ben 18 sono le sezioni che la compongono.

«Ogni stampa in resina l’ho resa ancor più viva - ha detto il maestro Spadafora - intervenendo direttamente sui modelli con frese e bulini, così da togliere quella meccanicità che ha il Cad 3d. Poi ogni modello è stato riprodotto in Lega di metallo attraverso la tecnica della fusione a cera persa. Una volta fusi, tutti i settori, li ho ritoccati a cesello ed assemblati tramite saldatura o imperniatura. L’Opera, una volta terminata, ha ricevuto un bagno di Oro Zecchino con uno spessore di 0,10 micron così da garantirne lo splendore nel tempo. La Colonna, infine, è stata montata su di una base in plessiglass raffigurante tre gradoni a pianta quadra».

Russell Crowe ha dimostrato grande soddisfazione per l’accoglienza che ha ricevuto in Calabria ed ha speso parole di grande meraviglia per la bellezza della nostra terra.