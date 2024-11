La star Russell Crowe è sbarcata in Calabria. Accolto all'aeroporto di Lamezia Terme dal fondatore e direttore del Magna Graecia Film Festival, Gianvito Casadonte, l'attore e cantante premio Oscar terrà martedì 20 giugno al Teatro Politeama di Catanzaro il suo primo concerto del tour italiano.

Domani pomeriggio, alle 17 al Complesso San Giovanni, Russell Crowe terrà una conferenza stampa per presentare l'atteso evento.

«Sono felice ed orgoglioso - commenta Casadonte - di poter accogliere un'icona del cinema e della musica mondiale che ha scelto Catanzaro e il Magna Graecia Film Festival per approdare in Italia. Con lui la sua band, gli Indoor garden Party, un gruppo di straordinari artisti che avremo l'occasione di ammirare dal vivo per una serata indimenticabile».