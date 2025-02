«Penso che ci saranno altre rotte. Voglio dire, abbiamo già ordinato 340 aerei e non vedo alcun motivo per cui non dovremmo continuare a investire in Calabria. L'Italia è il nostro mercato più grande». Lo ha detto Eddie Wilson, il ceo di Ryanair Dac parlando all’evento “Calabria stroardinaria” organizzato dall’eurodeputata Giusi Princi al Parlamento europeo.

«Non è un segreto che le regioni che hanno eliminato la tassa addizionale comunale sono quelle che hanno beneficiato della crescita. Ed ecco perché la Calabria ha avuto una crescita, come l'Abruzzo, come il Friuli Venezia Giulia. E penso che la Calabria sia probabilmente una delle destinazioni più nuove in Europa, completamente sconosciuta al turismo, e per questo credo che siamo solo all'inizio», ha spiegato Wilson.

«Abbiamo già annunciato le nuove rotte per quest'anno, ma la chiave è cercare di continuare a farlo anche in inverno. Quindi potrebbero essere annunciate altre rotte. Prima avevamo un solo aereo a Lamezia, ora ne abbiamo quattro nella regione, con un investimento di 400 milioni: un aereo in più a Lamezia, più due a Reggio Calabria e Crotone. È una grande piattaforma per la crescita e siamo molto soddisfatti della partnership», ha aggiunto.

«La Calabria è completamente trasformata in termini di connettività. L'abolizione dell'addizionale municipale ha portato alla partnership con la Regione, che ha investito negli aeroporti e nella compagnia aerea più economica d'Europa. Siamo stati in grado di sbloccare questo enorme potenziale nella regione. Faremo quasi 3 milioni di passeggeri in entrata e in uscita dalla Calabria», ha concluso Wilson.

Princi: «La Calabria entra in Europa»

«La Calabria entra in Europa», con queste parole l'eurodeputata calabrese del Ppe, Giusi Princi ha inaugurato oggi una giornata tutta dedicata alla sua regione al Parlamento europeo. «L'evento rappresenta una straordinaria occasione per valorizzare le bellezze naturalistiche, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della Calabria. Approfondire temi centrali come il marketing territoriale, le infrastrutture strategiche e le possibilità di sviluppo economico rappresenta certamente una grande opportunità per rafforzare il posizionamento della Calabria come destinazione d'eccellenza in Europa», ha spiegato Princi.

«La Calabria è una regione straordinaria che intendo visitare al più presto», ha detto il commissario europeo alla Cultura, Glenn Micallef parlando durante l'evento sottolineando il contributo «sostanziale della Calabria al patrimonio culturale europeo».

All'evento hanno anche partecipato il capo delegazione di Forza Italia, Fulvio Martusciello, l'eurodeputata forzista, Letizia Moratti, l'ambasciatore d'Italia presso il Regno del Belgio, Federica Favi, e il direttore generale del parlamento europeo, Alessandro Chiocchetti.