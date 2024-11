Dopo un venerdì caratterizzato da forti nubifragi sulla Calabria meridionale e temporali altrove, il weekend si prospetta in miglioramento ma con locali note instabili su parte della Regione. Ecco le previsioni dettagliate:

Meteo sabato: Per la giornata sabato 13 agosto avremo una giornata caratterizzata da una mattinata stabile con cieli che tuttavia si manterranno parzialmente o localmente nuvolosi. Nel pomeriggio possibili piovaschi nelle aree interne di Sila e Pollino ma non sono previste precipitazioni intense; stabile altrove con cieli nuvolosi. Attenzione poi in serata: un nucleo intenso temporalesco si svilupperà nel Mar Tirreno e raggiungerà, entro la nottata, il comparto tirrenico con piogge e temporali a tratti forti; non sono da escludere locali sconfinamenti nelle zone interne e localmente sulle zone joniche limitrofe.

Giornata stabile su tutti i litorali marini tirrenici con cieli che tuttavia si manterranno perlopiù nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni; in serata possibili temporali a tratti intensi nelle zone di Scilla, Tropea e Pizzo e localmente anche le zone cosentine di Diamante e Praia a Mare e zone limitrofe; sul comparto jonico invece giornata stabile con cieli parzialmente nuvolosi ma non sono previste precipitazioni. Temperature senza grandi variazioni con valori compresi tra i 28°C e i 31°C sulle coste, venti deboli con direzione variabili e mari generalmente calmi o poco mossi.

Meteo domenica: Per la giornata di domenica ci attendiamo tempo stabile al mattino su tutta la Regione con cieli che si manterranno ancora parzialmente o localmente nuvolosi, ma senza rischio di precipitazioni ad eccezione del basso tirreno dove saranno possibili piovaschi sparsi ma in dissolvimento nelle ore successive.

Nel pomeriggio nubi ovunque, ma con piogge che dovrebbero relegarsi solo nelle zone interne di Sila e Pollino e precipitazioni che comunque non saranno intense; nuvoloso altrove con basso rischio di precipitazioni. Stabile in serata.

Giornata stabile anche lungo i litorali marini jonici con cieli che si manterranno a tratti nuvolosi ovunque ma con basso rischio di precipitazioni; qualche piovasco è previsto al mattino lungo la fascia tirrenica tra Tropea e Scilla ma in dissolvimento nelle ore successive; stabile altrove con cieli nuvolosi. Temperature ancora stazionarie e leggermente al di sotto delle medie stagionali con valori compresi tra i 27°C e i 31°C sulle coste, venti moderati dai quadranti settentrionali su tutta la Regione e mari generalmente mossi.