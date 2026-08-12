Dopo il ritorno del Consiglio di amministrazione, assente dal maggio 2022, la Sacal completa un altro passaggio importante nella riorganizzazione dei vertici. La società che gestisce gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone ha infatti un nuovo direttore generale e accountable manager: si tratta di Michele Bufo.

Bufo lascia la guida di Sogeap, la società che gestisce l'aeroporto «Giuseppe Verdi» di Parma, dove ricopriva l'incarico di amministratore delegato, per trasferirsi in Calabria e assumere il nuovo ruolo ai vertici di Sacal.

Una scelta che, come ha spiegato lo stesso Bufo, nasce dalla possibilità di affrontare una nuova sfida professionale. «Colgo un’opportunità che mi è offerta. Mi dispiace lasciare l’aeroporto di Parma, che oggi ha alle spalle una società solida con idee chiare», ha dichiarato il nuovo direttore generale della società aeroportuale calabrese.

Il nuovo vertice di Sacal

La nomina di Bufo arriva a poca distanza dal ripristino del Consiglio di amministrazione di Sacal, che mette fine a una fase durata circa quattro anni. Dal 2022, infatti, la società era stata guidata dall'amministratore unico Marco Franchini.

Franchini ha recentemente lasciato l'incarico dopo la nomina ad assessore del Comune di Reggio Calabria.

Il nuovo Cda è presieduto da Luciano Vigna, già dirigente di Arrical e capo di gabinetto della Regione Calabria. Al suo fianco siedono i consiglieri Angelo Ferraro, imprenditore lametino indicato dal sindaco di Lamezia Terme Mario Murone, e Martina Maria Battaglia.

Con l'ingresso di Bufo alla direzione generale, Sacal completa dunque il nuovo assetto dei propri vertici, dopo il ritorno a una governance collegiale con il Consiglio di amministrazione.

La società si trova ora davanti alla fase di rilancio del sistema aeroportuale regionale, che comprende i tre scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.