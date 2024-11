Giuseppe Gelardi

La Lega ha un nuovo capogruppo in Consiglio regionale che ha subito chiarito: non c’è alcun collegamento tra la sua elezione e le posizioni sulla legge per la disciplina del gioco d’azzardo. Come non essere d’accordo? Visto il livello della polemica, qui non può essere gioco d’azzardo serio: al massimo briscola o tressette al circolo dei cuddruriaddri.