Mario Occhiuto

Settimana nera per il senatore di Forza Italia. Prima è entrato nella lista dei morosi che non versano le quote al partito. Poi il rinvio a giudizio per due ipotesi di bancarotta fraudolenta. Mario punta al ruolo di capogruppo azzurro al Senato e quantomeno, se vuole una chance, dovrà sanare la sua posizione nel partito. In questo Forza Italia è come l’Agenzia delle entrate.