Con l’aumento della popolazione turistica, l’azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, ha predisposto nuove postazioni mobili di pronto soccorso attive lungo i centri costieri

VIBO VALENTIA - In previsione del periodo di maggiore afflusso turistico, in aggiunta alle guardie mediche ed ai pronto soccorso già presenti ed operanti sul territorio, l’Asp di Vibo Valentia ha attivato sei postazioni temporanee di primo soccorso, ubicate nei centri costieri più frequentati. Il servizio è attivo dal 21 luglio al 20 agosto. Inoltre sono state rese operative alcune postazioni mobili con defibrillatore su moto, tre autoambulanze oltre quelle del 118 ma per i trasporti secondari, ed altre piccole iniziative in grado di scremare i codici bianchi e verdi, alleggerendo così la pressione sui pronto soccorso. “Certamente la carenza di personale in alcuni settori delle strutture sanitarie è evidente, per questo ci siamo immediatamente rivolti più volte ai nostri rifermenti istituzionali, essendo questa materia di competenza del “Piano di Rientro” e non della ASP, che subisce da oltre tre anni il blocco del turnover del personale“ - chiarisce il Direttore Generale della ASP di Vibo Florindo Antoniozzi". (ci)