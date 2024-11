Il leader del Carroccio in un bar di piazza della Repubblica degusta la murzunata con la brioche

Matteo Salvini non ha resistito alla tentazione del gelato di Pizzo. Questa mattina, infatti, prima di raggiungere Zambrone dove è in corso la tre giorni degli Stati Generali. Il leader del Carroccio ha fatto tappa a Pizzo in piazza della Repubblica.

Accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini, ha degustato la “murzunata” (granita con le mandorle) con la brioche. La tipica colazione pizzitana ha conquistato anche l’ex Ministro dell’Interno che dopo qualche selfie e una passeggiata fino alla Spuntone, ha ripreso il suo viaggio con destinazione Zambrone, dove è atteso per concludere la convention della Lega.