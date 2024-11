Dibattito politico acceso sul Ponte sullo Stretto. Atteso l’incontro in programma tra il ministro delle Infrastrutture Salvini e i governatori di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. Ne dà contezza lo stesso esponente del governo Meloni: «Avere un collegamento stabile costa meno che non averlo. Vediamo se dopo 54 anni di ritardi, chiacchiere e mancate promesse riusciamo ad avviare il progetto». Quindi, in vista del confronto, Salvini ha assicurato: «Il ponte è uno dei tanti temi». In vista dell’incontro, il ministro sta raccogliendo anche le riflessioni di esperti che hanno offerto il proprio contributo. L'ultimo caso è quello del Consiglio nazionale degli ingegneri, i cui vertici hanno assicurato massimo sostegno per concretizzare un progetto che il ministro definisce "avveniristico".

