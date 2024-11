Giuseppe Auddino

In mancanza di argomenti tutto fa brodo. Il Senatore 5Stelle annuncia via comunicato stampa che l’iter per gli aumenti salariali degli ex Lsu-Lpu si sarebbe sbloccato grazie a una sua interlocuzione con la Regione Calabria. Insomma, la Regione va avanti, ma siccome lui interloquisce l’iter è più gagliardo. Fare i senatori è come fare i giornalisti: sempre meglio che lavorare.