Una tavola rotonda nella Sala della Musica per la presentazione e la firma dei protocolli d'intesa del marchio DE.C.O, un cooking show per gustare le prelibatezze del prodotto e tanta buona musica

Oggi a San Giorgio Albanese si terrà un evento speciale dedicato al "Percoco di San Giorgio Albanese", un frutto unico e pregiato che rappresenta un simbolo di identità per la comunità locale. Con il titolo evocativo "Un frutto prezioso, simbolo di identità, dal sapore antico e profumo intenso", l'evento si prefigge di valorizzare questo prodotto agricolo tipico, dalle radici profonde nella storia e nella cultura del territorio.

L'evento, che si svolgerà presso la Sala della Musica del Comune di San Giorgio Albanese a partire dalle ore 16, vedrà la partecipazione di figure istituzionali di rilievo che offriranno i loro saluti. Tra questi: il sindaco di San Giorgio Albanese Gianni Gabriele; il vicesindaco Giuliano Conforti; il commissario straordinario dell'Arsac Fulvia Caligiuri; il consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità, Attività sociali, Culturali e Formative della Regione Calabria Pasqualina Straface e l'assessore all'Agricoltura, Mobilità Sostenibile e Trasporti Pubblico Locale della Regione Calabria Gianluca Gallo.

Dopo i saluti, seguiranno interventi da parte di esperti del settore agroalimentare e della promozione del territorio. Tra i relatori, Cosimo Tocci, funzionario dell'Arasac, e Giuseppe Gatto, Responsabile Presidi Slow Food per la Condotta Magna Graecia Pollino, approfondiranno il valore culturale e agroalimentare del Percoco e il suo ruolo come presidio Slow Food. Un momento di particolare importanza sarà la presentazione e la firma dei protocolli d'intesa per il progetto DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) di San Giorgio Albanese, a testimoniare l'impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio locale. L'evento sarà moderato da Roberto Cannizzaro, manager di Roka Produzioni, esperto in comunicazione creativa ed eventi, e prevede un focus sulla promozione del Percoco e delle iniziative legate al marchio DE.C.O.

Ma il vero cuore della giornata si animerà nel Piazzale della Chiesa di San Giorgio Megalomartire a partire dalle ore 19, dove prenderà vita un vivace cooking show. I partecipanti potranno gustare prelibatezze a base di Percoco grazie agli stand enogastronomici che offriranno prodotti tipici locali, in un'esperienza sensoriale che celebra la gastronomia calabrese. Il tutto sarà accompagnato da intrattenimento musicale a cura di Francesco e Chiara Triolo, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente.

Questo evento rappresenta una straordinaria occasione per riscoprire e celebrare il Percoco di San Giorgio Albanese, un frutto dal sapore antico e dal profumo inconfondibile, che incarna la storia e l’identità di un'intera comunità. Una giornata di festa, cultura e sapori, aperta a tutti coloro che desiderano immergersi nel patrimonio enogastronomico e culturale della Calabria.

Tre Cooking Show per celebrare il Percoco di San Giorgio Albanese

L'evento dedicato al "Percoco di San Giorgio Albanese" vedrà protagonisti anche tre eccezionali cooking show, dove altrettanti chef rinomati della scena culinaria calabrese presenteranno le loro creazioni, esaltando il frutto simbolo del territorio in piatti innovativi e di grande raffinatezza. Il pubblico potrà assistere a dimostrazioni culinarie che fondono tradizione e creatività, con un focus sull'utilizzo del Percoco nelle preparazioni gastronomiche.

Ecco i tre chef che si esibiranno e i loro piatti:

Chef Andrea Gencarelli | Relais "Il Mulino" - Corigliano-Rossano (CS)

Lo Chef Andrea Gencarelli del prestigioso Relais "Il Mulino" di Corigliano-Rossano presenterà un piatto che esalta sapori genuini e aromatici: "Filetto di maialino CBT alle erbette aromatiche su letto di cavolo viola croccante, mandorle tostate e percoche caramellate". Questa preparazione, in cui il maialino viene cotto a bassa temperatura (CBT), è una celebrazione della tradizione calabrese arricchita da note croccanti e fragranti, in perfetto equilibrio tra delicatezza e intensità.

Chef Luciano Algieri | Ristorante "La Goletta" - Corigliano-Rossano (CS)

Lo Chef Luciano Algieri del Ristorante "La Goletta" porterà in scena un primo piatto di grande eleganza: "Riso Carnaroli di Sibari cacio e pepe con gambero rosso e percoche". In questa ricetta, lo chef combina la cremosità e il sapore deciso del classico cacio e pepe con la dolcezza delle percoche e la delicatezza del gambero rosso, creando un'armonia di sapori inaspettata e raffinata.

Chef Giuseppe Morrone | Ristorante "Fermento" - San Giorgio Albanese (CS)

Infine, lo Chef Giuseppe Morrone del Ristorante "Fermento" di San Giorgio Albanese proporrà un piatto che rende omaggio alla tradizione con un tocco di creatività: "Coniglio ripieno in demiglace con percoche in bellavista". La carne succosa del coniglio, farcita e cotta alla perfezione, sarà esaltata da una ricca salsa demiglace, mentre le percoche in bellavista aggiungeranno una nota fruttata e vibrante, rendendo il piatto una vera esplosione di sapori.

Un’esperienza culinaria da non perdere

Questi cooking show rappresentano un'opportunità unica per il pubblico di vedere all'opera chef di talento, capaci di reinterpretare il Percoco di San Giorgio Albanese in chiave gourmet. I piatti proposti non solo raccontano la tradizione e la cultura gastronomica calabrese, ma dimostrano anche la versatilità del frutto, capace di esaltare preparazioni sia dolci che salate.