«Vi aspettiamo nello splendido scenario del teatro all’aperto dell’Abbazia Florense». Con questo breve post sul suo profilo Facebook il sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro annuncia il concerto gratuito di Enrico Ruggeri, che si terrà il 23 giugno nel teatro all’aperto antistante l’Abbazia Florense. Una tappa che fa parte del tour estivo “Enrico Ruggeri e The Supersonics 2023” del cantautore milanese che chiuderà i festeggiamenti del Santo Patrono Giovanni Battista. La Succurro in un commento annuncia che «nei prossimi giorni daremo il programma completo della settimana ricca di eventi dedicata al turismo delle radici ed in onore del nostro Patrono San Giovanni Battista». Un concerto organizzato dall’amministrazione comunale florense. Attesa anche per i riti religiosi della novena in onore del Santo, che si concluderà con la processione solenne del Santo per le vie cittadine il 24 giugno.

Quarant'anni di carriera

Cantautore e conduttore radiofonico-televisivo, nella musica ama spaziare dal rock (il suo esordio con i Decibel, prima punk band italiana) alla più sofisticata musica d'autore. In quarant’anni di attività ha pubblicato 32 album, con quattro milioni di dischi venduti e più di 2000 concerti fatti. Ha partecipato a 11 Festival di Sanremo, vincendo per due edizioni, nel 1987 con Si può dare di più con Umberto Tozzi e Gianni Morandi e nel 1993 con Mistero, conquistato quattro premi della critica. Le sue canzoni sono state cantate dai più grandi interpreti italiani. Ha all'attivo otto libri (tre romanzi) e numerose conduzioni di programmi televisivi.

L’ultimo inedito Dimentico tratta il tema Alzheimer

Nell’aprile scorso ha presentato il suo nuovo brano “Dimentico” trasportando l'ascoltatore tra le fragilità e nei panni di chi soffre di Alzheimer. La canzone supporta anche Il Paese Ritrovato, l'innovativo progetto della Meridiana Società Cooperativa Sociale di Monza, da sempre impegnata nella cura delle persone con demenza e Alzheimer. Enrico Ruggeri interpreta il brano in prima persona nei panni di un uomo affetto da Alzheimer, dando vita a ciò che resta dei suoi pensieri. Una canzone in cui tutte le famiglie che si trovano ad affrontare un caso di Alzheimer possono riconoscere la propria esperienza, sempre drammatica e mai facile da accettare. Un testo che fa riflettere mettendo al centro il valore della vita, con le fragilità e le opportunità che essa può svelare in ogni momento.