Il nuovo palinsesto punta su informazione, cultura e produzioni originali, con una squadra di personalità provenienti da televisione, giornalismo e spettacolo.

Una squadra di volti conosciuti. Il nuovo palinsesto di San Marino RTV riunisce personalità provenienti da esperienze televisive e professionali differenti.

Tra i protagonisti figurano Myrta Merlino, Simona Ventura, Monica Giandotti, Dario Fabbri, Mauro Mazza, Roberto Giacobbo, Red Ronnie, Giovanni Terzi, Fabrizio Maffei, Luciano Onder e Marco Carrara.

Accanto ai nuovi ingressi, spazio ai giornalisti e ai professionisti già impegnati nelle produzioni dell’emittente.

Più informazione e approfondimento

Uno degli assi portanti della nuova stagione sarà il rafforzamento dell’informazione. Attualità italiana e internazionale, geopolitica, economia, società e territori troveranno maggiore spazio nella programmazione.

Tra le produzioni già avviate c’è Point Break, condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, dedicato ai principali avvenimenti nazionali e internazionali.

L’obiettivo dichiarato è offrire un’informazione capace di coniugare pluralismo, confronto e attenzione alla realtà sammarinese, senza rinunciare a uno sguardo più ampio sui grandi temi contemporanei.

Cultura, spettacolo e grandi eventi

Il rinnovamento coinvolge anche intrattenimento, musica, divulgazione e memoria televisiva. Particolare attenzione sarà riservata al percorso Eurovision, con una programmazione che accompagnerà il pubblico dall’autunno 2026 alla primavera 2027.

Il calendario comprende il Junior Eurovision Song Contest, il Dreaming San Marino Song Contest, le serate del San Marino Song Contest e l’Eurovision Song Contest del maggio 2027.

Una televisione oltre i confini

La nuova stagione rappresenta un passaggio significativo nel percorso di trasformazione dell’emittente, che negli ultimi mesi ha investito anche nel rinnovamento tecnologico degli studi e nello sviluppo delle piattaforme digitali.

La sfida è costruire una televisione pubblica riconoscibile, capace di valorizzare San Marino e, contemporaneamente, di confrontarsi con il panorama internazionale.

Una strategia che Roberto Sergio riassume nella scelta di puntare sulla produzione originale e su una programmazione sempre più autonoma, anziché limitarsi alla riproposizione di contenuti realizzati da altri.

Per San Marino RTV, dunque, non si tratta soltanto di inaugurare una nuova stagione televisiva, ma di ridefinire il proprio ruolo nel sistema dell’informazione e della comunicazione. Un progetto che ambisce a fare del piccolo Stato del Titano una presenza sempre più visibile nel panorama televisivo europeo.