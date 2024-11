E’ la provocazione lanciata dalla deputata di Forza Italia Jole Santelli, in merito alla mancata nomina del commissario alla Sanità per la Regione

CATANZARO - La deputata di Forza Italia Jole Santelli (nela foto), coordinatrice del partito in Calabria “chiede che la Giunta regionale della Calabria deliberi formalmente di denunciare il Presidente del Consiglio dei Ministri alla competente Procura della Repubblica per la mancata nomina del commissario alla Sanità per la regione. Ormai da oltre sei mesi - sostiene la parlamentare - il Governo ha creato il caos in Calabria nella gestione sanitaria. Adesso siamo arrivati al rischio della paralisi totale, con sei Aziende sanitarie i cui dirigenti sono scaduti, così come sono scaduti i tempi della prorogatio. Eppure, fra i pareri dell'Avvocatura e quelli informalmente espressi dai ministeri, la Giunta non potrebbe procedere a nuove nomine, neanche di commissari straordinari. Non si comprende a questo punto chi avrebbe la responsabilità di gestire le aziende sanitarie, dal momento che vengono indicati i direttori sanitari e amministrativi, i quali però, secondo la stessa legge, sono da ritenere decaduti assieme al loro direttore generale. Insomma, un'intricata vicenda in cui gli atti amministrativi finiscono per avere rilievo sia se assunti, sia se omessi. L'opposizione specula; il Governo bacchetta, ma non si assume responsabilità e non decide ed i pareri si sprecano". "La strumentalizzazione delle vicende sanitarie - conclude Santelli - mette in evidenza la gravissima irresponsabilità politica della sinistra e del Governo. E di questo mi dolgo fortemente". (ci)