Appena nominato il nuovo commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro non fa sconti all’esecutivo. Al centro dell’agenda anche lo sblocco del turn over per le emergenze-urgenze

CATANZARO - I commissari delle Aziende sanitarie e ospedaliere appena nominati dalla giunta regionale sono già nel mirino di Luciano Pezzi. Il generale, appena promosso commissario per il settore della sanità in Calabria, lo ha ribadito anche ieri, a poche ore dalla sua nomina: “Dopo che sarà arrivata la deliberazione del Consiglio dei ministri – dichiara – emetterò un decreto del commissario per l’annullamento dei provvedimenti presi dalla giunta in contrasto col piano di rientro, così come deciso dal governo”.

Sblocco del turn over. L’annullamento delle nomine effettuate nei giorni scorsi dall’esecutivo nonostante un parere negativo espresso dall’Avvocatura generale dello Stato e da due ministeri (Salute ed Economia) non è la sola priorità di Luciano Pezzi. Al centro della sua agenda ci sono ovviamente altre questioni prioritarie come lo sblocco del turn over soprattutto per la rete delle emergenze-urgenze. “Dobbiamo impegnarci – sostiene – per migliorare il servizio dei cittadini”. (mf)