Link, connessioni, collaborazioni e sinergie. Il galà benefico andato in scena al Riva Restaurant di Falerna è stato questo e tanto altro. Un appuntamento a scopo benefico per sostenere la ricerca scientifica portata avanti ogni giorno dagli uomini e dalle donne del Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche dell'Università di Catanzaro, diretto dal professore Arturo Pujia su iniziativa della Società editoriale Diemmecom guidata dal presidente Domenico Maduli, insieme all'accademia internazionale mauriziana con il patrocinio del Corecom Calabria, alla presenza, tra gli altri, del rettore dell’ateneo catanzarese Giovanni Cuda.

«Sinergia unica»

«Questa unione con la Diemmecom è fantastica - ha sottolineato il presidente e Rettore dell'Accademia internazionale Mauriziana, il duca don Fabrizio Mechi di Pontassieve - è veramente qualcosa di unico e particolare. Un'organizzazione splendida di tutte le persone che ci hanno sostenuto e sostengono tutta l'iniziativa insieme a tutti gli altri partner. Qui al Riva Restaurant, gestito in modo impeccabile da Roberto Gallo, ci è stata inoltre riservata un'accoglienza fantastica. Penso che questa sia una grande partenza per un'iniziativa importante che porterà grandi risultati perchè la ricerca è alla base di qualsiasi iniziativa per il futuro. Senza ricerca non ci sarebbero prospettive e senza ricerca non saremmo oggi qui. Quindi credo che iniziative del genere siano molto importanti per tutti noi».

Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro Grande partecipazione alla cena di gala organizzata per sostenere la ricerca dell'Umg di Catanzaro



«Per noi è un piacere e un onore ospitare questo genere di eventi - ha commentato il patron del Riva Restaurant, Roberto Gallo -. Il nostro grazie va alla Diemmecom ma anche all'Accademia Mauriziana e all'Università di Catanzaro, perchè insieme si può dare vita a queste occasioni e dare un contributo concreto alla ricerca».

Sanità pubblica e privata insieme per sostenere la ricerca

«Insieme per la tutela della salute dei cittadini»

«Queste sono le sinergie di cui ha bisogno il nostro territorio - per il presidente del gruppo Citrigno, Alfredo Citrigno - un'iniziativa dal fine lodevole e noi questa sera partecipiamo in maniera attiva quindi cogratulazioni alla Diemmecom dell'editore Domenico Maduli e a tutti gli organizzatori e che ben vengano simili progetti. La sanità pubblica e la sanità privata devono fare sinergia proprio come questa sera - ha aggiunto -. Questo evento è la cornice di quello che dovrebbe essere il nostro sistema quindi un privato che deve essere di supporto al pubblico e insieme garantire la tutela della salute dei cittadini calabresi e non solo».