«Sosteniamo tutti insieme il “nostro” cantautore». Un senso di appartenenza e di vicinanza, un amore forte per la musica e per la propria terra, c’è racchiuso tutto questo nella scelta di fondare il gruppo Brunori Sas San Giovanni in Fiore su Facebook. Un gruppo social di estimatori e sostenitori del cantautore cosentino che spesso sale in Sila a San Giovanni in Fiore e a Lorica per trascorrere giornate spensierate nella natura incontaminata e tra il calore della gente silana.

Il gruppo nasce da un’idea del poeta, cantastorie e operatore sanitario Francesco Scarcelli e dall’insegnante dal “cuore rossoblù” Caterina Basile, persone che a queste altitudini insieme a tanti altri amici hanno fondato l’Accademia Gucciniana e ogni anno “festeggiano” il maestro Francesco Guccini, ascoltano buona musica e sono impegnati nel sociale. Hanno aderito tanti sangiovannesi sparsi in Italia e nel mondo che sin da stasera, durante la prima serata di Sanremo 2025, avranno la possibilità di dare una mano a Brunori e alla sua canzone “L’albero delle noci”, ma anche di sentirsi più vicini alla propria terra.

«Questo gruppo nasce con lo scopo di procurare più televoti possibili per Dario Brunori nell'edizione del Festival di Sanremo 2025, tra i sangiovannesi, tra i calabresi, tra tutti gli uomini di buona volontà». L’avventura è già iniziata da giorni, ma da oggi entrerà nel vivo con un solo obiettivo: «far sentire il nostro sostegno per un cantautore che di certo sarà capace di emozionare e di emozionarci, ma soprattutto saprà portare la calabresità e la cosentinità sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e nella case di tutti gli italiani».