Il debutto cala rispetto ai 12,6 del 2025. Comunque è il quarto miglior risultato degli ultimi trent’anni. Conti aveva già avvertito: «Non mi esalto e non mi abbatto». Ora la sfida è capire se è un calo fisiologico o un segnale

La prima serata di Sanremo è sempre un referendum, anche quando nessuno lo ammette. E il verdetto, stavolta, è meno euforico del previsto: 9,6 milioni di spettatori e 58% di share. Tre milioni in meno rispetto al 2025, quando il debutto aveva toccato quota 12,6 milioni con un clamoroso 65,3%.

Il confronto è inevitabile, perché il precedente pesa. Lo scorso anno era il primo Festival del dopo Amadeus ma anche il primo misurato con la «total audience», che include tv tradizionale e dispositivi collegati in diretta. Il risultato era stato da copertina: 12,6 milioni e share oltre il 65%.

Quest’anno, con trenta canzoni in gara, l’esordio da conduttrice di Laura Pausini, il super ospite Tiziano Ferro, la presenza ormai strutturale di Can Yaman e la «carrambata» con Kabir Bedi, l’attesa era altissima. E invece la partenza è stata più sobria.

Flop? Dipende da dove si guarda. In valore assoluto il calo è evidente: tre milioni di spettatori non sono una limatura statistica, sono un vuoto che si sente. Ma a livello di share il 58% è tutt’altro che disastroso. È il quarto miglior risultato dal 1997. Meglio delle edizioni 2021 (46,6%) e 2022 (54,7%) guidate da Amadeus. E superiore perfino a molte stagioni considerate di grande successo.

Le uniche prime serate che hanno fatto meglio in termini percentuali restano le ultime tre: 2023 con il 62,5%, 2024 con il 65,1% e 2025 con il 65,3%. E poi bisogna tornare indietro fino al 1997, quando Mike Bongiorno portò a casa il 58,74%. Numeri che ridimensionano la parola «flop» e la trasformano in qualcosa di più complesso: un ridimensionamento, forse, ma non un crollo.

Il punto è che Sanremo vive di confronti. Con l’anno prima, con il conduttore precedente, con l’epoca d’oro. E Carlo Conti lo sa benissimo. Non a caso aveva messo le mani avanti già in conferenza stampa: «L'altro anno quando sono arrivato ho detto che era impossibile eguagliare certi numeri, invece un po' il caso, un po' la fortuna e la bravura mi hanno aiutato. Eppure il giorno dopo non sono entrato in sala stampa camminando a cinque centimetri da terra. Non mi esalto se le cose vanno bene e non mi abbatto se i risultati non sono gli stessi anche perché si tratterebbe di battere me stesso».

Parole che oggi suonano come una cintura di sicurezza. Perché la prima serata era una maratona: trenta canzoni, un ritmo serrato, meno varietà del solito e più sostanza musicale. Una scelta che può aver reso la serata più compatta, ma anche più impegnativa per il pubblico generalista. In un Festival dove un terzo dei cantanti è quasi sconosciuto alla fascia più adulta, la curva dell’attenzione diventa una variabile delicata.

C’è poi un fattore strutturale: l’effetto novità si consuma in fretta. Il primo anno post-Amadeus era carico di curiosità, aspettative, timori. Il secondo è più "normale”. E la normalità, in televisione, raramente fa boom.

Resta la domanda vera: è un calo fisiologico o il segnale di un Festival che deve trovare una nuova scintilla? Il 58% di share dice che il Paese era comunque davanti alla tv. I 9,6 milioni raccontano però una soglia psicologica che si è abbassata.

Sanremo è una lunga settimana. La prima sera è solo l’inizio, ma l’inizio conta. Ora la partita si gioca sulla tenuta. Perché se è vero che non ci si deve esaltare quando si vola, è altrettanto vero che a Sanremo nessuno si accontenta di planare.