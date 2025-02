Mentre la musica passa in secondo piano, la copertina di TV Sorrisi e Canzoni scatena il delirio social: il rapper appare accanto a al cantautore romano e a Tony Effe, proprio quando le voci sul tradimento con Chiara Ferragni sono al culmine. Ma il direttore del settimanale smonta il caso: è stato solo fatto per rimpiazzare Emis Killa ritiratosi dal festival. Tempismo sospetto o geniale mossa di marketing?

Fedez, Achille Lauro e la foto che non esiste. Il Festival di Sanremo 2025 deve ancora cominciare, ma il gossip ha già trovato il modo di oscurare la musica. Questa volta il chiacchiericcio ruota attorno a una foto di gruppo, una di quelle classiche copertine di TV Sorrisi e Canzoni che ogni anno radunano i cantanti in gara come scolari disciplinati il primo giorno di scuola. Ma c’è un dettaglio che ha fatto esplodere la polemica: l’immagine di Fedez accanto ad Achille Lauro e Tony Effe, proprio nel momento in cui le voci sul presunto flirt tra Lauro e Chiara Ferragni infuocano i social. Peccato che sia tutto un gigantesco malinteso (o, per chi ama la dietrologia, un astuto colpo di marketing).

A gettare benzina sul fuoco è stato il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, che ha dovuto spiegare pubblicamente cosa sia realmente successo. Il colpo di scena? Fedez non era affatto presente al momento dello scatto. Era in viaggio verso i Caraibi con i figli, lontano anni luce dalle polemiche sanremesi e dai riflettori italiani. Ma allora come è finito lì, così ben piazzato tra Achille Lauro e Tony Effe, in quella che ormai sembra una foto perfettamente orchestrata per scatenare il caos? La risposta è semplice: fotomontaggio.

Secondo quanto rivelato da Vitali, accanto ad Achille Lauro e Tony Effe c’era in origine Emis Killa. Poi la notizia del suo ritiro in extremis dalla competizione ha costretto il magazine a una soluzione d’emergenza: taglia Killa, incolla Fedez. E così, senza pensarci troppo, il marito di Chiara Ferragni è stato teletrasportato accanto a Lauro, proprio nel momento più incandescente del pettegolezzo.

Un tempismo che definire sospetto è un eufemismo. Il gossip su Lauro e Ferragni era già esploso da settimane, con l’ex re dei tormentoni accusato di essere stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella turbolenta separazione tra l’imprenditrice digitale e Fedez. E quale miglior modo per alimentare il fuoco se non piazzare proprio i due protagonisti della presunta tresca l’uno accanto all’altro su una copertina nazionale?

Ovviamente, TV Sorrisi e Canzoni nega qualsiasi intento malizioso. «La copertina era stata pensata prima che esplodesse il gossip», assicura Vitali. Peccato che nell’era digitale, dove ogni immagine viene scomposta e analizzata al pixel, pensare che una tale coincidenza potesse passare inosservata era pura utopia. Il pubblico ha scatenato la sua furia sui social, con teorie del complotto degne di un thriller hollywoodiano: c’è chi giura che sia stato un colpo studiato a tavolino, chi punta il dito contro Fedez per aver chiesto lui stesso di essere aggiunto alla foto (magari per distrarre l’attenzione da altro?), e chi, più semplicemente, si chiede se davvero la foto di gruppo fosse così intoccabile da non poter essere rimaneggiata meglio.

La verità è che nell’epoca delle immagini ritoccate, delle intelligenze artificiali che generano volti perfetti e delle narrazioni costruite ad arte per i social, nulla è più ciò che sembra. Un fotomontaggio in una copertina può diventare un caso mediatico, una svista grafica può trasformarsi in una strategia virale. Sanremo 2025 non è ancora iniziato, ma il suo primo scandalo è già servito. Peccato solo che riguardi più Photoshop che la musica.