Sul palco di Sanremo 2024 salgono anche le mascotte di Milano-Cortina. Amadeus saluta il Presidente del Coni Giovanni Malagò e lo raggiunge in prima fila in platea. Poi Ama chiede a Federico Barra, studente dell'istituto comprensivo di Taverna in provincia di Catanzaro che si è aggiudicato il contest nazionale, seduto vicino a Malagò di salire con lui sul palco.

«Il disegno della scuola di Federico è quello che è piaciuto di più e si è trasformato nelle mascottes che da oggi sono ufficiali», dice Amadeus mostrando il filmato animato delle due mascotte. Due ermellini, Tina e Milo, che poi entrano in forma di grandi pupazzi sul palco, sulle note dell'inno ufficiale di Milano Cortina 2026