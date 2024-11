Terminati i controlli saranno trasferiti in autobus in Lombardia, Piemonte, Abruzzo e Emilia Romagna

E' approdata stamani nel porto di Corigliano Calabro la nave Phoenix dell'organizzazione umanitaria Moas con a bordo 415 migranti provenienti dal sud Africa. Sono solo 8 le donne sbarcate, 407 gli uomini, 61 i minori non accompagnati e solo un bimbo piccolo in compagnia dei familiari.

A bordo anche le salme di due uomini ed una donna. I corpi saranno trasportati nell'ospedale di Corigliano dove sarà effettuato un primo esame cadaverico. Sarà il magistrato a stabilire eventualmente di procedere con l'autopsia.

Da un primo accertamento, anche se sono in corso gli screening sanitari, il 95 per cento dei migranti a bordo ha la scabbia. Non appena saranno ultimati i controlli i migranti saranno trasferiti con i pullman in Lombardia, Piemonte, Abruzzo ed Emilia Romagna. I minori non accompagnati saranno trasferiti in diversi centri di accoglienza della Provincia individuati dalla Prefettura in collaborazione con l'amministrazione comunale di Corigliano.