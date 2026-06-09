Durante l'evento sarà attivo uno stand Fidas, dedicato all'informazione e alla sensibilizzazione sul valore della donazione del sangue e sull'importanza del volontariato. Poi, in serata, via agli spettacoli e all’intrattenimento

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, in programma domenica 14 giugno 2026, la Fidas in collaborazione con il Mulino Center, è lieta di invitare i cittadini di Scalea, della Riviera dei Cedri e dei comuni limitrofi alla Festa del Donatore, un appuntamento speciale dedicato alla promozione della cultura della donazione e alla valorizzazione di un gesto di straordinaria importanza per la collettività.

Opera di sensibilizzazione

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di celebrare tutti coloro che, attraverso la donazione del sangue, contribuiscono ogni giorno a salvare vite umane, ma anche di sensibilizzare l'intera comunità sull'importanza della solidarietà e dell'impegno civico.

L'evento si svolgerà presso l'area del Mulino Center a partire dalle ore 17.30, con ingresso gratuito e aperto a tutti.

Nel corso della serata si alterneranno momenti di intrattenimento, musica e riconoscimenti dedicati ai donatori, in un clima di festa e condivisione.

Il programma della serata

Il programma prevede l’esibizione live della band Light's Out, la premiazione dei donatori, il DJ Set con Angelo Azzurro, STVN, Luigi Cino DJ e MMusic Designer e il concerto live degli Skalo76 Live Band.

Sarà inoltre presente un'area Food & Drink, curata da Centro del Gusto Scalea e Birra Cala, pensata per offrire ai partecipanti un momento di convivialità e aggregazione.

Lo stand Fidas

Durante l'evento sarà attivo anche uno stand Fidas, dedicato all'informazione e alla sensibilizzazione sul valore della donazione del sangue, sull'importanza del volontariato e sul ruolo fondamentale che i donatori svolgono a beneficio dell'intera comunità.

La Fidas invita pertanto non solo i donatori, ma anche famiglie, giovani e cittadini provenienti da tutta la Riviera dei Cedri e dai territori vicini, a partecipare a questa giornata speciale all'insegna della solidarietà, della musica e della condivisione.

«Vi aspettiamo domenica 14 giugno 2026 al Mulino Center per celebrare insieme il valore del dono e la forza di una comunità unita dalla solidarietà», dichiarano gli organizzatori.