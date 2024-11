Tragico incidente stradale sulla statale 106. La vittima è un motociclista di 45 anni. Per causa in corso d'accertamento si è schiantato contro un furgone

CROTONE - Ennesima tragedia sulla statale 106. In seguito ad uno scontro frontale tra una moto ed un furgone ha perso la vita un centauro di 45 anni, Bruno Lepori, di Scandale. L'uomo è morto sul colpo. Inutili i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i medici del 118 ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare. L'incidente si è verificato sulla famigerata strada statale all'altezza di Crotone. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale. (mf)