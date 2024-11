La scossa di terremoto di magnitudo 3.7 avvertita nel cosentino alle 23,20.

CALABRIA - La terra continua a tremare. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita alle 23:20 al confine tra la Calabria e la Basilicata. L’evento, registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto epicentro tra i comuni di Rotonda (PZ), Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Papasidero, in provincia di Cosenza, ed un ipocentro a soli 8.9 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita in gran parte del territorio provinciale e anche a Cosenza i palazzi hanno vibrato. Al comando dei vigili del fuoco non sono pervenute comunque segnalazioni di criticità.