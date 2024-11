Sisma di magnitudo 2.9 registrato dagli strumenti dell'Ingv. Non ci sono stati danni a persone o cose

CROTONE - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 14,25 nel Golfo di Squillace, tra le province di Catanzaro e Crotone. Il terremoto è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata prodotta da un movimento tellurico verificatosi in mare ad una profondita' di 4,3 chilometri. Il sisma ha avuto come epicentro la zona di Cutro, in provincia di Crotone. Il sisma è stato avvertito anche nella vicina provincia di Catanzaro. La Protezione Civile non ha registrato danni a persone o cose.