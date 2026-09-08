A Reggio Calabria l'anno scolastico si inaugurerà allo stadio. «Reggio guarda avanti, mettendo al centro la scuola e i ragazzi» è il messaggio con cui il sindaco, Francesco Cannizzaro, ha annunciato l'evento promosso dall'amministrazione comunale e dalla Città metropolitana che si terrà il 30 settembre, alle ore 9, allo stadio Oreste Granillo.

«Non una semplice cerimonia di apertura dell'anno scolastico - viene spiegato in una nota - ma un momento simbolico attraverso cui costruire un concreto patto di corresponsabilità tra istituzioni, scuole, studenti e famiglie».

Cannizzaro ha ribadito la volontà di «porre la scuola al centro della governance della città». Sulla scelta dello stadio come luogo di svolgimento dell'evento la nota chiarisce: «Luogo fortemente identitario, diventerà ancor di più il simbolo di una città che, partendo dal presente, vuole guardare al futuro, unendo i valori dello sport, dell'educazione, dell'impegno, del rispetto, della solidarietà e della legalità».

Per le ragazze e ragazzi delle scuole reggine e degli istituti secondari di secondo grado dell'area metropolitana il Comune, d'intesa con l'Atam, garantirà il transfer dalla stazione allo stadio. I ragazzi animeranno la mattinata con esibizioni musicali e artistiche. Presenti le autorità politiche, civili, militari e religiose, i sindaci dell'area metropolitana, insieme alla comunità scolastica e alle famiglie.