Dopo due anni consecutivi il Tommaso Campanella di Belvedere Marittimo lascia la prima posizione nella classifica dei migliori licei calabresi, scivolando al secondo posto. Il primo quest’anno è occupato dal Galileo Galilei di Lamezia Terme, mentre a completare il podio troviamo l’Enrico Mattei di Castrovillari che stacca di pochissimo il Niccolò Machiavelli di Soriano (quarto posto). Sono questi i dati che emergono dall’edizione 2022/2023 di Eduscopio, pubblicata oggi.

Il portale della Fondazione Agnelli – nato nel 2014 – ogni anno si propone di guidare studenti e famiglie nella scelta della scuola giusta dopo la terza media, in base a come ognuna di essa prepara i ragazzi per l'università o per il mondo del lavoro. In particolare, ad ogni istituto viene assegnato un punteggio che corrisponde ad un indice Fga, che mette insieme la media dei voti conseguiti all’università e la percentuale di esami superati dai diplomati di ogni scuola, dando lo stesso peso (50 e 50) a entrambi i parametri utilizzati. Di seguito tutti i dati calabresi, prendendo in considerazione licei classici e scientifici.

I licei in provincia di Catanzaro

Il primato come migliore liceo in assoluto in Calabria, secondo la Fondazione Agnelli, se l’aggiudica dunque una scuola del Catanzarese: lo scientifico Galileo Galilei di Lamezia Terme, con un indice Fga pari a 73,45 (l’anno scorso era persino più alto - 74,61 - eppure era secondo in classifica). Tra gli altri istituti con stesso indirizzo, in provincia vi è poi il Siciliani di Catanzaro con 71,33; l’Ettore Majorana di Girifalco (69,41), il Guarasci di Soverato (69,41), l’Enrico Fermi di Catanzaro (65,43), il Costanzo di Decollatura (62,8), il Ferrari di Chiaravalle (60,06) e, ultimo, l’istituto di Sersale (59,47).

Per quanto riguarda i licei classici, invece, in provincia è sempre Lamezia ad ospitare il migliore: il Francesco Fiorentino di Lamezia – con indice Fga 65,93 – seguito dal Pasquale Galluppi di Catanzaro (60,28) e dall’istituto paritario Sant’Antonio da Padova di Soverato (56,29).

I licei in provincia di Cosenza

Al secondo posto tra i licei calabresi il classico Tommaso Campanella di Belvedere Marittimo, che – come detto – ha perso una posizione: quest’anno il suo indice Fga è pari a 72.78 (l’anno scorso era 76,06). Tra gli altri istituti con stesso indirizzo, in provincia spicca anche il Garibaldi di Castrovillari (64,2). Considerando poi le scuole entro un raggio di 30 chilometri dalla città capoluogo, ad emergere è il Bernardino Telesio di Cosenza con indice 59,86; seguito dal Gioacchino da Fiore di Rende (59,44), il Galileo Galilei di Paola (53,12), il liceo di Acri (52,29) e quello di Luzzi (42,89). Cetraro conquista invece punteggio 61,83; San Marco Argentano 56,91. Lungo la fascia ionica abbiamo poi il San Nilo di Rossano (62,48), il Giovanni Colosimo di Corigliano (58,45), gli istituti di Cassano allo Ionio (55,49) e Trebisacce (50,27).

Sempre in provincia di Cosenza troviamo poi il terzo classificato fra i migliori licei calabresi secondo Eduscopio: è lo scientifico Mattei di Castrovillari (71,98). Tra gli altri licei scientifici cosentini da segnalare poi l'istituto di Amantea (70,67), quello di Cassano allo Ionio (69,65), il Lo Piano di Cetraro (68,64). Per quanto riguarda le scuole presenti nella città di Cosenza, lo Scorza ha un indice 67,41 e l’Enrico Fermi 64,53. Entro un raggio di 30 chilometri vi sono poi anche il Valentini di Castrolibero (66,46), il Galileo Galilei di Paola (65,62), il Pitagora di Rende (62,61), il Vincenzo Julia di Acri (58,93) e il Siciliano di Bisignano (48,71). Lungo la fascia ionica infine: Cassano con indice Fga 69,65, seguito da Rossano (59, 46), Corigliano (56,79) e Trebisacce (59,79)

I licei in provincia di Vibo Valentia

In provincia di Vibo Valentia il migliore liceo è il Niccolò Machiavelli di Soriano, che a livello regionale occupa il quarto posto – l’anno scorso era terzo. Il suo indice Fga quest’anno è pari a 71,97 (nel 2021 era 74,2). Tra gli scientifici, segue quello di Filadelfia (63,15), il Giuseppe Berto di Vibo (61,79), l’Einaudi di Serra San Bruno (54,01) e il Vianeo di Tropea (45,06). Per quanto riguarda gli istituti ad indirizzo classico, qui a svettare è il Michele Morelli di Vibo con indice 63,4, seguito dal Bruno Vinci di Nicotera (55,47) e il Galluppi di Tropea (53,2). Tutti hanno perso punteggio rispetto all'anno scorso.

I licei nella provincia di Crotone

Nel Crotonese la migliore scuola risulta essere lo scientifico Filolao di Crotone, con un indice Fga 62,17. Nella classifica stilata da Eduscopio spiccano poi – con stesso indirizzo – l’istituto di Strongoli (57,4) e il Raffaele Lombardi Satriani di Petilia Policastro (55,78). Con riferimento invece ai licei classici, abbiamo il Pitagora di Crotone con 61,86 che stacca di ben dieci punti il Diodato Borrelli di Santa Severina con 51,87.

I licei nella provincia di Reggio Calabria

La provincia di Reggio Calabria, infine, sempre con riferimento alle scuole entro 30 chilometri dalla città capoluogo, vede primeggiare tra i licei scientifici il Leonardo Da Vinci di Reggio con indice Fga 66,18. Seguono: l’Alessandro Volta (59,25) e poi l’Enrico Fermi di Bagnara (59,05) e il Nostro-Repaci di Villa San Giovanni (57,32). A guidare la classifica degli istituti a indirizzo classico, invece, il Nostro-Repaci di Villa (69,2) che conquista ben dieci punti rispetto all’anno scorso e scalza così il Tommaso Campanella di Reggio – indice Fga 63,13. Vi sono poi il Familiari di Melito Porto Salvo (45,23) e in coda il Convitto Campanella di Reggio (49,72).

Nell'area della Piana di Gioia Tauro emerge poi lo scientifico Guerrisi di Cittanova (61,24), seguito da Palmi (60,08), Oppido Mamertina (58,49) e Rosarno (51,44). Per i licei classici: Oppido (62,23), Cittanova (58,99) e Palmi (57,4). Infine, nella Locride, il miglior liceo risulta lo scientifico Mazzone di Roccella Jonica (63,66), seguito dal classico di Locri (59,73) e dal classico di Bovalino (54,52). Male lo scientifico di Bovalino (43,22).

Non solo classici e scientifici, sul portale Eduscopio è possibile vagliare anche gli altri istituti superiori calabresi: scienze umane, tecnici, linguistici, artistici.