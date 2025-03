L’edilizia scolastica è una delle priorità dell’amministrazione comunale di Corigliano Rossano, con un piano di interventi che mira a migliorare la sicurezza e la qualità degli edifici scolastici. Negli anni, molte scuole hanno subito un progressivo deterioramento per la mancanza di manutenzione, rendendo necessari lavori di adeguamento e ristrutturazione. «Il nuovo piano delle opere pubbliche comprende una serie di interventi richiesti e finanziati, che si aggiungono a quelli già programmati» spiega l’assessore all’urbanistica Tatiana Novello. «Sono in corso adeguamenti strutturali su edifici che per anni non sono stati oggetto di manutenzione». Tra gli interventi più imminenti, figurano la scuola Donnanna e la scuola di Via Torino, che saranno ultimate entro maggio, restituendo agli studenti strutture più sicure e moderne. Parallelamente, si sta lavorando al nuovo asilo nido del Frasso, realizzato interamente in XLAM, un materiale innovativo e sostenibile, con un’ampia area verde al centro. Anche l’asilo nido Maradei di Corigliano sarà ampliato, mentre sono stati ottenuti nuovi finanziamenti per la costruzione di due nuovi asili a Boscarello e in zona Petra. Un altro progetto di grande rilievo è la ristrutturazione della scuola Ariosto, attualmente in corso, che prevede la demolizione e il rifacimento completo dell’edificio.

Adeguamenti e miglioramenti in diversi istituti

L’attenzione dell’amministrazione si concentra anche sull’adeguamento di scuole che necessitano di interventi strutturali più complessi. «Abbiamo richiesto finanziamenti per la scuola Gran Sasso e per l’istituto Lattieri, dove è previsto il rifacimento e l’adeguamento sismico di tre blocchi» spiega Novello. Un’attenzione particolare è stata data anche alla scuola di San Nico, dove sono stati riscontrati problemi nella progettazione precedente. «Abbiamo apportato delle modifiche al progetto per correggere alcune lacune e riprendere i lavori nel più breve tempo possibile» aggiunge l’assessore. Questo intervento si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana per Cantinella, che prevede anche un nuovo ingresso per l’edificio scolastico. Anche le scuole Roncalli-Levi di Rossano e Guidi di Corigliano sono in fase di progettazione per interventi di adeguamento, con l’obiettivo di renderle più sicure e funzionali.

Il Comune di Corigliano Rossano investe nell’edilizia scolastica con interventi di ristrutturazione, manutenzione e nuovi progetti. Si punta a migliorare la sicurezza e la qualità delle strutture per studenti e docenti

In attesa di nuovi fondi per nuove costruzioni

L’amministrazione guarda con interesse ai nuovi bandi del PNRR, sebbene finora i finanziamenti ottenuti abbiano riguardato solo la ristrutturazione e l’adeguamento degli edifici esistenti. «Ci aspettavamo che il PNRR desse la possibilità di costruire nuove scuole, ma finora i fondi sono stati destinati solo alla riqualificazione» spiega Novello. Nonostante questo limite, il piano delle opere pubbliche prevede già la costruzione di due nuovi istituti a Cannata ed Erodoto, che verranno candidati non appena saranno disponibili i fondi necessari. «Abbiamo già in previsione di partecipare ai prossimi bandi per realizzare queste nuove scuole» afferma l’assessore.

Manutenzione ordinaria e polemiche sul settore scolastico

Oltre ai grandi progetti di ristrutturazione e ampliamento, l’amministrazione continua a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, con interventi programmati ad aprile e settembre di ogni anno. «Effettuiamo regolarmente la manutenzione delle scuole, dagli impianti termici alle caldaie e ad altre necessità» sottolinea Novello. Tuttavia, negli ultimi giorni non sono mancate polemiche da parte di alcuni genitori e di esponenti politici locali. «Si sta facendo un grande lavoro, che per anni era mancato» afferma l’assessore. «Ovviamente si tratta di lavori complessi, con importi elevati, e i tempi non possono essere immediati, ma quest’anno inizieremo già a riconsegnare le prime strutture alla comunità». L’amministrazione ha già restituito alla cittadinanza la scuola adeguata di Aggirizzo e Nubrica, e punta a continuare su questa strada. Per quanto riguarda eventuali disagi segnalati nelle scuole in attività, l’assessore chiarisce che si tratta di problemi che vengono risolti con rapidità. «È normale che con l’utilizzo possano verificarsi guasti, come malfunzionamenti delle caldaie o altre problematiche tecniche, ma gli interventi vengono effettuati nel giro di pochi giorni». Il percorso di riqualificazione dell’edilizia scolastica di Corigliano Rossano è dunque in pieno svolgimento, con l’obiettivo di garantire scuole più sicure, moderne e funzionali per le nuove generazioni.