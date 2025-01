Il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi fa il punto sull'ondata di maltempo. «In questo momento la situazione sul tessuto urbano è, fortunatamente, sotto controllo. Reti di raccolta sovraccariche in alcuni punti, per cui è necessaria la cautela nella circolazione: potrebbero esserci chiusini smossi. I sottopassi sono transitabili: via Madre Isabella De Rosis è stata interrotta per circa 30 minuti».

Il corso d'acqua che in questo momento «desta preoccupazione è il Malfrancato: abbiamo attivato un monitoraggio costante, ma resta alta l'attenzione anche sugli altri torrenti e sul fiume Crati».

«L'allerta arancione è stata prolungata per tutta la giornata di domani. Il picco della perturbazione, secondo le previsioni, è previsto domattina tra le 6.00 e le 8.00 circa. Per quelle ore si chiede di evitare la circolazione non strettamente necessaria. Per questa ragione - conclude Flavio Stasi - abbiamo deciso di prorogare l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole del territorio comunale anche per domani. A breve sarà pubblicata apposita ordinanza.